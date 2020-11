Resident Evil 2: un nuovo splendido set di statue può essere vostro per soli 2700$

Prime 1 Studio ha realizzato un nuovo splendido set di statue dedicate a Resident Evil 2 raffigurante i suoi due protagonisti: Leon S. Kennedy e Claire Redfield. Un lavoro davvero ben realizzato, peccato che servano ben 2700 dollari per poter acquistare l'intero diorama.

Come è possibile vedere dall'immagine qui sotto, infatti, il set è formato da due statue, una per ogni protagonista. La statua di Claire, che potete trovare a questo indirizzo, è alta 55cm, ovvero in scala 1/4, e pesa ben 18,4kg. Leon riesce a fare persino peggio. Come è possibile vedere a questo indirizzo, la metà dedicata al biondo protagonista è alta 58 centimetri e pesa circa 20 chilogrammi.