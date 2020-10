Fortnite, Nvidia mostra come gira con e senza DLSS su di una GeForce RTX 3080

Nvidia ha pubblicato un nuovo video di gameplay di Fortnite per mostrare come gira in 4K con e senza DLSS attivo su di una scheda video GeForce RTX 3080. Il risultato è un framerate enormemente migliore, quasi doppio in alcuni frangenti, nonché un'immagine più pulita e definita. In entrambi i casi il gioco è stato fatto girare a dettagli Epici. Da notare anche i colori più saturi della versione con DLSS

Tutto bellissimo, peccato che attualmente le nuove GeForce RTX 3080 siano praticamente introvabili e molti giocatori siano stati messi in attesa dai vari negozi cui si sono rivolti per averne una. Nvidia non si aspettava un simile successo, tanto da aver probabilmente sottostimato la produzione. Si parla di gennaio 2021 per averne una.... forse.

Intanto possiamo consolarci guardando come fa diventare bello Fortnite, non certo il gioco più hardcore dal punto di vista grafico, ma sicuramente uno di quelli con più richiamo sul grande pubblico.