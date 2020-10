Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues disponibile, ma rinviato su Nintendo Switch

Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues è disponibile per Xbox One e PS4. Purtroppo la versione Nintendo Switch è stata rinviata al 24 novembre 2020, per mettere a punto lo sviluppo. Per festeggiare il lieto evento è stato rilasciato anche un nuovo trailer, che mostra il gioco in azione.





Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues è il videogioco ufficiale della serie Netflix che riprende i personaggi del film degli anni 80 "The Karate Kid", interpretati dagli stessi attori, e li cala in un contesto più moderno. Il gioco è un picchiaduro a scorrimento alla Final Fight, giocabile in cooperativa, in cui Daniel LaRusso del Miyagi-Do e Johnny Lawrence del Cobra Kai devono menare le mani lungo una serie di livelli, 28 in totale, che riprendono i luoghi caratteristici della serie, insieme ai loro studenti. In tutto i personaggi giocabili sono otto.

Il prezzo di Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues è di 39,99€. Potete acquistarlo sia nei negozi in formato fisico, sia in digitale sul PlayStation Store e sull'Xbox Store.