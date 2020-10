Astro's Playroom per PS5, un video di gameplay registrato sulla console next-gen

Vediamo questo nuovo video di gameplay di Astro's Playroom, registrato direttamente da PS5, la console di nuova generazione di Sony ormai nelle mani della stampa. Come visibile dal filmato, graficamente non è impressionante, ma pare consenta di testare al meglio le caratteristiche più innovative del controller DualSense. Inoltre viene regalato insieme alla console, quindi ci si può accontentare.

Proprio il DualSense secondo giornalisti come Jason Schreier, è la vera next-gen grazie ai suoi feedback aptici e ai grilletti adattivi.

Per il resto, Astro's Playroom sembra essere un platform tradizionale e molto divertente, in attesa di qualcosa di più corposo come Demon's Souls o Marvel's Spider-Man Miles Morales.