Ghostrunner, il trailer di lancio ci dice che è disponibile

Ghostrunner è finalmente disponibile, come ci ricorda il classico trailer di lancio, che trovate in testa alla notizia. Per chi non lo conoscesse si tratta di un gioco d'azione con ambientazione Cyberpunk pubblicato da 505 Games e All in! Games e sviluppato da One More Level, 3D Realms, e Slipgate Ironworks. Attualmente è stato lanciato su PS4, PC (Steam, Epic Games Store e GOG) e Xbox One. A novembre uscirà anche su Nintendo Switch. Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Risvegliati nei panni di un Ghostrunner, un guerriero che brandisce una lama con un'agilità senza precedenti, e ascendi l'unica città torre dell'umanità rimasta. Sfida la morte saltando tra gli edifici, correndo sui muri e lanciandoti a nuove altezze con il rampino Gapjammer. Con la guida di un enigmatico I.A. conosciuto come l'Architetto, scoprite il passato del Ghostrunner e sovvertite il tirannico Keymaster.

Ogni scontro sarà "One-hit-one-kill" e premierà i riflessi precisi e tanto coraggio. Il respawn istantaneo e i generosi checkpoint trasformano scontri impossibili in opportunità per il miglioramento. Entrate nel Cyber Void per sbloccare nuove abilità, come Tempest - un'esplosione a corto raggio e Surge, un colpo orizzontale che uccide tutti i nemici sul suo percorso. Scatena queste nuove abilità in un viaggio vendicativo accompagnato dall'intensa colonna sonora synthwave di Daniel Deluxe.

Coloro che possiedono le versioni PlayStation 4 o Xbox One di Ghostrunner riceveranno gratuitamente un aggiornamento alla versione PlayStation 5 o Xbox Series X|S rispettivamente, quando Ghostrunner uscirà sulle console next-gen nel 2021.

Con un motore grafico altamente ottimizzato e scalabile e il supporto PC per NVIDIA DLSS 2.0 e il ray-tracing tramite NVIDIA RTX, Ghostrunner dà vita al cyberpunk con una presentazione sbalorditiva, sia sull'hardware attuale che su quello di prossima generazione.

Ghostrunner è ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC al prezzo di €29,99. La versione Nintendo Switch subirà un leggero ritardo e uscirà a novembre, dato che i team di Ghostrunner vogliono che tutti i giocatori possano vivere la miglior esperienza con il gioco. La data di uscita precisa verrà comunicata nei prossimi giorni.