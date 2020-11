Assassin's Creed Valhalla, secondo miglior lancio di sempre per la serie in UK

Assassin's Creed Valhalla è stato protagonista del secondo miglior lancio di sempre per la serie Ubisoft in UK. Qual è stato il migliore in assoluto? Assassin's Creed III.

Capace di battere persino Call of Duty: Black Ops Cold War all'esordio nella classifica inglese, Assassin's Creed Valhalla sembra insomma aver convinto tutti grazie all'ambientazione straordinaria e a una storia appassionante, ma non solo.

Nel commentare questi risultati, l'analista Daniel Ahmad ha fatto notare una buffa coincidenza riguardante appunto il successo di Assassin's Creed nel Regno Unito.

"È un po' strano che i due episodi più popolari in UK siano uno in cui ci si unisce alla Rivoluzione Americana per combattere e sconfiggere gli inglesi e uno in cui si controllano i Vichinghi, che partono dalla Norvegia e arrivano in Inghilterra per combattere e sconfiggere gli inglesi", ha scritto.

