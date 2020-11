Cyberpunk 2077 su PC è meglio, ma su Xbox Series X e One X si difende bene

Nell'attesa di nuove (si spera belle) notizie su Cyberpunk 2077 durante il prossimo Night City Wire, abbiamo avuto modo di vedere -finalmente- Cyberpunk 2077 su console. È vero che si è trattato della versione Xbox One X e Xbox Series X, rispettivamente quella che fino al 9 novembre 2020 era "la console più potente al mondo" e la macchina che dal 10 corrente mese ha ereditato il suo titolo, ma il gioco di CD Projekt RED ha fatto la sua sporca figura. Certo, la versione per PC è davvero su di un altro livello, un cavallo di razza in grado di sfoggiare ciò che di meglio c'è in questo momento sul mercato, ma anche i giocatori console possono essere contenti.

Da quanto mostrato il gioco è sontuoso, bello da vedere e ricco di dettagli, con una direzione artistica e un taglio narrativo che appare già di caratura superiore. Graficamente, inoltre, il team polacco è stato molto ambizioso, ma in qualche modo le due console di Microsoft sembrano essere in grado di gestire il tutto senza grossi problemi.

Certo, su One X il livello di dettaglio non è il massimo e la fluidità sembra essere lì lì per incrinarsi, ma al momento il lavoro svolto appare di pregevole fattura. Non ci sarà il 4K, il ray tracing, ma Cyberpunk 2077 da quanto possiamo vedere è un prodotto assolutamente godibile, in grado di lasciarsi ammirare anche su quella che da dopodomani potremo ufficialmente chiamare old-gen.

Rimane sempre qualche dubbio legato al fatto che le scene mostrate sono -ovviamente- il non plus ultra che CP2077 possa offrire (per esempio la scena in macchina è stata tagliata su One X e la vettura era un po' lenta, no?) e soprattutto non si è visto nulla della versione liscia, ma al momento non c'è che da fare un plauso a CDPR.

Se poi Xbox One Fat non si farà venire un infarto a gestire tutta quella mole poligonale e i rumori della ventola di PS4 non rivaleggeranno con quelli di una motosega arrugginita tanto di guadagnato.

Su Xbox Series X (e immaginiamo su PS5) il tutto risulta essere più fluido e definito. In altre parole, il motore grafico sembra essere più a suo agio e le diverse sezioni, il girovagare per la città o il guidare tra le strade di Night City sono meno problematici. Anche i diversi effetti particellari e le luci sono migliori e, nonostante il livello grafico raggiungibile su PC sia decisamente lontano, l'aspetto grafico generale è tutto fuorché da buttare.

Però per il momento godiamoci i giorni che ci separano al 10 dicembre, perché, sia che siate dotati di una RTX 3090, sia che siate rimasti fedeli a Xbox One e PS4, dopo tanti preoccupanti rumor adesso abbiamo qualche sicurezza in più sulle qualità tecniche di Cyberpunk 2077. Su quelle ludiche, non abbiamo dubbi.

Dove lo giocherete?