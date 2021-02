Valheim primo su Steam dal lancio, è il nuovo fenomeno per PC?

Dal giorno del lancio in Accesso Anticipato, il survival Valheim ha occupato la prima posizione della classifica globale di Steam senza calare quasi mai, con picchi di quasi 100.000 giocatori contemporanei. Solo il lancio di Nioh 2: Complete Edition ha attentato alla sua supremazia, ma il titolo di Team Ninja è stato subito rimesso al suo posto.

Valheim ha scalzato anche il gioco di ruolo cinese 鬼谷八荒 dalla prima posizione, nonostante stia facendo numeri ancora eccellenti. Niente ha potuto anche il factory builder Dyson Sphere Program, che non scende dalle posizioni più alte della classifica dal lancio di gennaio, pur fermo in quarta.

Valheim ha tutti gli elementi che piacciono ai giocatori PC: è un survival cooperativo con strutture da costruire e nemici da combattere. Pur essendo uscito solo in Accesso Anticipato appare davvero completo e stabile, segno che il sistema si può utilizzare ancora con intelligenza, nonostante alcuni lo abbiano preso come un modo per provare a farsi finanziare lo sviluppo. Se vi interessa saperne di più sul gioco, leggete il nostro recente provato di Valheim.