Microsoft e Paradox "discutono": partnership o acquisizione?

Microsoft sembra stia discutendo qualcosa con Paradox di recente, secondo un'altra voce venuta fuori dal podcast XboxEra, cosa che fa scaturire una serie di supposizioni sui contenuti di queste discussioni ed eventuali accordi tra le due compagnie, portando a pensare come sempre anche a una possibile acquisizione.

Ovviamente va presa anche questa con le pinze, visto che si tratta solo di una voce di corridoio, ma d'altra parte in questo periodo è abbastanza difficile andare oltre a queste per quanto riguarda le notizie di grosso calibro, dunque proviamo a pensare ai possibili scenari.

Dunque, l'idea più verosimile proveniente da questa questione è che sia possibile un accordo di partnership tra Microsoft e Paradox per la pubblicazione dei giochi di quest'ultima su Xbox Game Pass, un'iniziativa allargata che potrebbe arrivare a comprendere, almeno per un certo periodo, anche le novità del publisher da lanciare direttamente sul servizio.

D'altra parte, l'ottimo Crusader Kings 3 è uscito su Xbox Game Pass al day one, dunque si tratterebbe solo di un'estensione di questa iniziativa che è già avviata tra le due compagnie, cosa che sembra essere piuttosto probabile.

Tuttavia, non mancano le interpretazioni più ardite: secondo alcuni, anche Paradox potrebbe essere tra i famosi candidati all'acquisizione da parte di Microsoft, che a quanto pare è sempre in agguato, in questi casi. Paradox è in effetti parzialmente di dominio pubblico, cosa che potrebbe rendere complicata la questione, ma non quanto accade con le compagnie per la maggioranza detenute da azionisti sul fronte pubblico.

Per quanto riguarda la maggioranza, infatti, Paradox è controllata da azionisti privati, dunque un'acquisizione sarebbe possibile ottenendo queste quote senza passare attraverso un'offerta pubblica di acquisto, cosa che ha aperto la strada alle solite congetture.