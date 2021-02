Super Nintendo World: i cactus sono quelli di una mod amatoriale, non accreditati

I cactus del Super Nintendo World, l'ala a tema Nintendo del parco giochi di Universal Studios a Tokyo, sono stati presi da una mod amatoriale per New Super Mario Bros. Wii, chiamata Newer Super Mario Bros. Wii, e non sono stati accreditati.

Probabilmente si è trattato di un semplice errore di ricerca su Google, con i designer del parco che non sono riusciti a distinguere i cactus amatoriali da quelli ufficiali di Nintendo, ma è comunque giusto rilevarlo, quantomeno per dare il giusto risalto a chi li ha effettivamente realizzati.

I cactus di Newer Super Mario Bros. Wii sono facilmente riconoscibili per la loro forma, pensata appositamente per rendere distinguibile la mod.

Va detto che proprio il fatto che si stia parlando di una mod rende l'attribuzione abbastanza complicata, perché tecnicamente i diritti d'autore dovrebbero essere comunque di Nintendo. Certo, diritti o non diritti, prendere il lavoro di qualcuno e non dargliene merito è sempre spiacevole, soprattutto quando a farlo sono delle multinazionali miliardarie che non hanno di certo bisogno di certi mezzucci per fare soldi.