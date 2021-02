Nioh 2: qualche problema di prestazioni su Steam

Nioh 2 sta registrando un ottimo successo su Steam, ma il port non manca di criticità. Alcuni stanno chiedendo il rimborso del gioco per qualche problema di performance e per l'impossibilità di modificare gli input mostrati a schermo.

Quasi 1.500 delle più di 4.000 recensioni degli utenti sono attualmente negative, nella maggior parte dei casi per i motivi citati. Chi gioca con mouse e tastiera, su PC la maggioranza, ottiene come prompt a schermo i pulsanti dei controller per console e non riesce a giocare bene. L'esperienza, ovviamente, aiuta, ma non tutti hanno la pazienza di superare questo scoglio, non piccolo considerando che Nioh 2 è un gioco pieno di combo e mosse speciali, nonché di sequenze in cui i pulsanti vanno premuti seguendo un certo ritmo. Mettersi a cercare un pulsante in uno dei tanti momenti delicati del gameplay rende la difficoltà enormemente superiore a quanto non sia già.

Altri stanno avendo i già riportati problemi di performance, con il framerate che crolla sotto i 30fps anche su PC high end. Considerando che la velocità del gioco è legata al framerate, Nioh 2 in alcuni casi diventa un specie di film al rallentatore.

Poche invece le critiche al gioco in sé, che sta piacendo moltissimo. Peccato per questi problemi, che si spera siano risolti al più presto da Team Ninja. Per altre informazioni, leggete la nostra recensione di Nioh 2.