Reddit spende tutti i suoi soldi per uno spot da 5 secondi sulle azioni GameStop

Reddit ha sfruttato il recente Super Bowl per rilasciare uno spot pubblicitario di cinque secondi e ricordare a tutti quanto accaduto con il recente caso delle azioni di GameStop. Il messaggio è però talmente lungo da dover essere messo in pausa per essere letto completamente. Potete vedere la versione originale in calce alla notizia.

Ecco quanto scritto da Reddit, in traduzione: "Wow, ha veramente funzionato. Se state leggendo queste parole, significa che la nostra scommessa ha veramente ripagato. Le pubblicità dei grandi eventi sportivi sono costose, quindi non potevamo permetterci uno spot intero. Ma siamo stati ispirati e abbiamo deciso di spendere il nostro intero budget di marketing per 5 secondi di diretta. Una cosa che abbiamo imparato dalla nostra community la scorsa settimana è che gli sfavoriti possono ottenere qualsiasi cosa quando si uniscono intorno a un'idea comune".

"Chi lo sa, magari voi sarete il motivo per il quale i libri di testo finanziari dovranno aggiungere un capitolo sui "tendies". Magari aiuterete r/SuperbOwl a insegnare al mondo la regalità dei gufi. Magari metterete addirittura in pausa questa pubblicità da cinque secondi."

"Cose potenti accadono quando le persone si radunano attorno a qualcosa alla quale tengono veramente. E c'è un posto per quello. Si chiama Reddit".

Ovviamente l'intero messaggio si riferisce a quanto accaduto con GameStop, anche se non viene detto in modo esplicito. Il riferimento ai "tendies", nel caso nel quale non lo abbiate colto, è legato al sub-reddit r/WallStreetBets, che è stato al centro di tutti gli accadimenti dell'ultimo periodo.

Vi ricordiamo infine che il fondatore di WallStreetBets ha venduto i diritti sulla storia della propria vita, ma è subito polemica.