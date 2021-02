GameStop: il fondatore di WallStreetBets vende i diritti, ma è subito polemica

Jaime Rogozinski, il foundatore di WallStreetBets, ha venduto i diritti sulla storia della sua vita a Brett Ratner, che sta lavorando a uno dei tre progetti in lavorazione sulle vicende che stanno coinvolgendo GameStop e il sub-reddit WallStreetBets. La compagnia di Ratner, la RatPac, intende prima di tutto creare un film e poi realizzare dei podcast e altri contenuti.

Secondo quanto riportato, la cifra sborsata da RatPac per i diritti sulla storia del fondatore di WallStreetBets è a "sei zeri": un bell'investimento per un film su GameStop. Sono però subito iniziate le polemiche: Ratner è infatti stato coinvolto in accuse di molesti sessuali. Gal Gadot, ad esempio, ha rifiutato di lavorare al secondo Wonder Woman a meno che RatPac, che aveva collaborato con il primo film, non fosse estromessa. Anche Elliot Page, nello stesso periodo, ha svelato di aver avuto problemi con Ratner. Ovviamente l'uomo ha negato ogni accusa (sei diverse, in totale).

La situazione sulla produzione di questo film, quindi, è tesa. Considerando l'investimento che sta facendo sulla storia GameStop/Reddit, RatPac dovrà fare attenzione a non venire sommersa dalle critiche che distruggerebbero il film sul nascere.

Per il momento non sono stati indicati possibili attori per questo progetto. Sarà interessante capire se, nel momento nel quale questi prodotti saranno pronti, ci sarà veramente un pubblico interessato a sentire la storia di WallStreetBets e di GameStop.

Nel frattempo, vi segnaliamo che il fondatore di GameStop è "onorato" dalla lotta di Reddit contro Wall Street.