UNO: il gioco di carte diventa un film d'azione hip hop prodotto da un rapper

Giochi da tavolo, di ruolo, videogame: tutto può diventare un film. Anche UNO può diventare un film, a quanto pare. Variety ha infatti segnalato che Lil Yachty, rapper (che potete vedere in calce), produrrà insieme a Mattel Films un film basato sul gioco di carte. Si tratta di un film d'azione, precisamente un heist movie, ambientato nella scena hip hop di Atlanta e con risvolti comici.

Marcy Kelly ha scritto lo screenplay di questo film basato su UNO. Per il momento non ci sono informazioni sul cast. Il produttore esecutivo Robbie Brenner ha affermato: "A Mattel Films, cerchiamo sempre nuovi modi per esplorare storie che portino in vita i nostri brand in modi inaspettati [ndr, enfasi su "inaspettati", supponiamo]. UNO è un gioco che trascende le generazioni e le culture e non vediamo l'ora di collaborare con Lil Yatchty, così come con Coach K e Brian Sher, per trasformare il classico gioco di carte UNO in un film d'azione comico."

Il rapper Lil Yatchty ha detto: "Sono così eccitato all'idea di essere parte del film di Mattel. Ho giocato a UNO da bambino e ci gioco ancora oggi, quindi poter portare tale esperienza in un film basato sulla scena hip hop di Atlanta dalla quale provengo è veramente speciale. Mi colpisce dritto al cuore".

UNO non è il solo prodotto Mattel che riceverà un trattamento cinematografico: sono in produzione live-action su Barbie (con Margot Robbie), un film su Hot Wheels, Signori dell'Universo e anche Palla 8.

Se per caso avete in qualche modo capito come un heist movie sull'hip hop possa essere legato a UNO, illuminateci nei commenti. Rimanendo infine in tema film, sappiate che Tom Holland ha definito Spider-Man 3 "il film più ambizioso mai creato su un singolo supereroe".