PlayStation Studios: Sony apre una divisione per giochi mobile

PlayStation Studios potrebbe presto accogliere una divisione per giochi mobile

PlayStation Studios potrebbe presto accogliere una divisione appositamente creata per lo sviluppo di videogiochi su piattaforme mobile, ovvero iOS e Android, in base a quanto emerso in alcuni annunci di lavoro pubblicati da Sony.

La questione non è ancora ufficiale ma gli annunci sono reali e indicano, quantomeno, una volontà di Sony di sviluppare nuovi progetti in ambito mobile, sebbene la creazione di un'intera divisione e le dimensioni di questa non siano ancora molto chiare.

"Come capo della sezione Mobile, dovrete sviluppare e gestire la strategia sui giochi mobile di PlayStation Studios e aiutare a costruire le fondamenta per future opportunità di crescita", c'è scritto nell'annuncio per il ruolo di Head of Mobile, ovvero il responsabile della squadra in questione.

"Guiderete tutti gli aspetti dell'espansione dello sviluppo dei nostri giochi dalle console e PC alle piattaforme mobile e live service con un focus sull'adattamento dei franchise più popolari di PlayStation sulle piattaforme mobile.

L'idea che emerge, insomma, è che Sony abbia intenzione di portare le proprie serie di successo anche in ambito mobile in maniera più regolare di quanto visto finora, con la creazione di una divisione appositamente organizzata per poter gestire lo sviluppo su smartphone.

Non è la prima volta che si assiste all'approdo di giochi Sony su mobile, ma i casi precedenti, come Uncharted: Fortune Hunter, sono decisamente rari e questa nuova organizzazione punta invece a pubblicare sistematicamente giochi appartenenti a serie celebri su piattaforme mobile.

Anche questo potrebbe rientrare nella riorganizzazione generale di Sony che ha intenzione di puntare soprattutto sui suoi brand blockbuster per il prossimo futuro, per quanto riguarda le produzioni interne.