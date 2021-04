Tunic, l'action adventure in stile Zelda, torna a farsi vivo con un breve video

Tunic è stato considerato a lungo uno degli indie più interessanti tra quelli annunciati per Xbox e PC negli ultimi anni, ma è passato talmente tanto tempo dal suo annuncio che in molti se lo sono scordato, pertanto può essere utile fare presente che nelle ore scorse è tornato a farsi vivo sui social con un nuovo e breve video.

Sebbene si tratti solo di un'animazione di qualche secondo contenuta nel tweet riportato qui sotto, significa se non altro che lo sviluppatore indie Andrew Shouldice sta comunque continuando i lavori su questo interessante action adventure che ricorda un po' lo stile di Zelda, sebbene se ne discosti per diverse ragioni.



Il tweet in questione è stato peraltro ripreso anche dall'account ufficiale Xbox con uno strano messaggio che sembra piuttosto entusiastico: "Phenomenal golden door", con una parola praticamente incomprensibile a seguire come "ittybittyfoxknight" che potrebbe essere una citazione da Aladdin.

A parte tutto, fa comunque piacere rivedere Tunic in azione, anche se per pochi secondi, con una scena inedita. Volendo fare un po' di supposizioni ardite, la "porta d'oro" potrebbe far pensare a un avvicinamento del gioco alla fase gold, ovvero quella che determina la conclusione dello sviluppo, ma siamo nel mondo delle teorie ovviamente.

Tunic venne mostrato per la prima volta addirittura all'E3 2017 e poi con dieci minuti di gameplay all'E3 2018 l'anno successivo, ma poi le sue comparse si sono sempre più rarefatte fino quasi a sparire. Al momento non ha ancora una data di uscita ma continuiamo ad attendere possibili informazioni al riguardo e questo nuovo segno di vita su Twitter potrebbe presagire qualche novità.