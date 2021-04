Days Gone: video comparativo preliminare PS5/PC dell'open world di Sony Bend Studios

Dopo l'annuncio della data di uscita ufficiale su PC di Days Gone, Cycu1 ha creato un video comparativo preliminare tra i primi filmati di gioco mostrati della versione Steam/Epic Games Store con quelli registrati dalla versione PS5 dell'open world di Sony Bend Studios.

La versione per PC di Days Gone supporterà le risoluzioni ultra-wide, avrà il frame-rate sbloccato e sfrutterà a fondo le ultime tecnologie per PC, in modo da migliorare l'aspetto grafico generale. Per esempio potrebbero esserci miglioramenti per quanto riguardo il campo visivo, la distanza dell'orizzonte e il livello di dettagli generale.

Il video confronto, essendo fatto con i filmati preliminari del gioco, potrebbe non rappresentare la qualità finale dell'esperienza su Personal Computer. In questi mesi, infatti, gli sviluppatori potrebbero ulteriormente migliorare il gioco, in modo che emergano in maniera più chiara le differenze con la versione PlayStation 5. Al momento, infatti, i due giochi sembrano abbastanza simili, principalmente quando si confrontano il filmati di intermezzo.

Forse la versione per PC appare un po' più definita per via della maggiore risoluzione nativa, ma oltre a questo i due giochi appaiono molto simili, anche grazie all'ottimo lavoro svolto per adattare il gioco a PS5. Days Gone arriverà su Steam ed Epic Games Store il prossimo 18 maggio.