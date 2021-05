Metroid Prime Trilogy su Switch? "Sono molto scettico", dice un ex-Retro

Metroid Prime 4 è attualmente in sviluppo per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite. Il gioco è probabilmente ancora lontano, pur essendo in sviluppo da tempo. Nel frattempo, i fan si domandano se sia possibile che la compagnia di Kyoto abbia intenzione di pubblicare la Metroid Prime Trilogy su Switch. Un ex-sviluppatore di Retro Studios, però, afferma di essere "molto scettico che questo possa accadere".

Parliamo di Michael Wikan, ex-Senior Designer presso Retro Studios che ha lavorato su tutti e tre i capitoli di Metroid Prime. Wikan spiega che "servirebbe un sacco di lavoro, quindi sono molto scettico che questo possa accadere. È stato semplice aggiornare Metroid Prime e Metroid Prime 2 ai controlli di movimento, ma convertire Metroid Prime 3 ai controlli normali richiedere uno sforzo erculeo, in quanto è creato con specifici trigger volumentrici che rilevino i movimenti in un modo specifico per attivare certe azioni, e i boss sono calibrati per prendere in considerazione la semplicità della mira gestuale."

Metroid Prime Trilogy su Switch è solo un sogno?

Wikan spiega poi che "Retro non ha più uno strumento di modifica funzionale per lavorare al codice base di Prime, quindi tutto quanto dovrebbe essere riprogrammato con 'le maniere forti'." Wikan aggiunge che portare Metroid Prime Trilogy su Nintendo Switch non sarebbe impossibile, ma richiederebbe troppo lavoro e per questo non crede accadrà.

Sarebbe sensato portare la Metroid Prime Trilogy su Switch, dal punto di vista di Nintendo, così da permettere a nuovi giocatori di avvicinarsi alla saga prima dell'arrivo del quarto capitolo, ma se il lavoro fosse così complesso come suggerisce l'ex-Retro, è credibile che preferisca investire le proprie risorse su altro.

Nintendo di certo si sta dando da fare con le remaster e i porting: The Legend of Zelda: Skyward Sword HD avrà controlli di movimento migliori su Switch, ad esempio.