Starfield: una presunta nuova immagine concept art con orologi, navi e ambientazioni

Starfield potrebbe essere protagonista di un altro leak, con una nuova immagine trapelata online, pubblicata su Reddit e subito rimossa ma che porta con sé alcune possibili considerazioni interessanti da fare, tra navi, ambientazioni e quello che sembra un orologio con HUD.

Ovviamente il tutto va preso come una voce di corridoio veramente poco affidabile, ma c'è un elemento in particolare che ci porta a sospettare che in questi concept art, tutti riassunti in quella che sembra essere una sorta di pagina di preparazione del fronte artistico di Starfield visibile nel tweet qui sotto o in un link riportato su Reddit, potrebbero avere a che fare con il gioco.

Il quadrante di quello che sembra un orologio, posto nella parte destra del foglio, ricorda molto da vicino lo strano HUD che compariva nelle presunte prime immagini trafugate di Starfield. Si tratta di pochi elementi che compongono un'interfaccia molto minimale, che sembra indicare alcuni parametri vitali e di orientamento.

Il resto delle illustrazioni presenti sul foglio sembrano invece rifarsi alla fantascienza più classica, cosa che risulta ancora più confusa perché sarebbe piuttosto in contrasto con quanto è emerso finora nei leak di Starfield.

Le immagini dei presunti leak precedenti indicavano infatti uno stile fantascientifico molto calato nella realtà, con strumentazioni spaziali piuttosto realistiche e spartane, mentre i disegni presenti in questo documento sembrano rifarsi molto di più alla fantascienza classica.

Le navi e quello che sembra essere uno scorcio di ambientazione, in questo caso, sembrano riferirsi allo stile artistico di John Berkey, che ha contribuito fortemente a plasmare l'immaginario sci-fi classico degli anni 70, tutto impostato sul design fantasioso e visionario, decisamente lontano dalle immagini emerse in precedenza.

Insomma, tutto questo non fa che confondere ulteriormente le idee, ma si parla pur sempre di uno dei giochi più attesi e al contempo più misteriosi del panorama videoludico attuale, dunque tutto nella norma. Nel frattempo, attendiamo l'E3 2021 con la speranza che il gioco Bethesda possa essere mostrato in tale occasione.