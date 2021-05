Resident Evil Village: record su Twitch, il gioco Capcom è un successo

Resident Evil Village è arrivato e il pubblico mondiale ha iniziato a esplorare l'oscuro mondo ideato da Capcom. Come vi abbiamo già riportato, l'avventura horror è un successo su Steam, ma a quanto pare lo è anche su Twitch dove sta segnando numeri record per la serie.

Su Twitch, infatti, Resident Evil Village è stato in grado di raggiungere un picco di 600.000 spettatori contemporanei. Importante notare anche che non si tratta di un numero raggiunto grazie a un singolo grande streamer, ma è la somma di molteplici nomi, piccoli e grandi. Questo significa che le persone sono più interessate al gioco che alla personalità che lo porta in streaming su Twitch.

Resident Evil Village sta convincendo tutti

Per avere un'idea del successo di Resident Evil Village basta vedere i numeri segnati dai precedenti capitoli su Twitch. Al lancio, Resident Evil 7 si era fermato a 224.481 spettatori contemporanei. Resident Evil 2 Remake, invece, aveva toccato quota 314.244 spettatori contemporanei, superato di poco da Resident Evil 3 Remake che ha ottenuto 318.002 spettatori contemporanei. Resident Evil Village è quindi da record per la saga, con valori doppi su Twitch rispetto ai precedenti capitoli.

Si tratta per certo di un successo meritato come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione. Come detto, Resident Evil Village ha già battuto gli altri capitoli della serie su Steam. Se state giocando, potreste avere bisogno di consigli per la Modalità Mercenari.

Vi segnaliamo anche un giocatore italiano lo ha finito in circa 100 minuti.