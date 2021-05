Resident Evil Village ha già battuto gli altri capitoli della serie su Steam

Resident Evil Village è partito davvero bene su Steam, dove non solo si trova già in prima posizione nella classifica globale, ma ha anche fatto segnare il più alto numero di giocatori contemporanei per la serie. Sostanzialmente il nuovo Resident Evil ha battuto Resident Evil 2, il precedente detentore del podio.

Come possiamo vedere dalle immagini sottostanti, Resident Evil Village ha fatto registrare un picco di 77.443 giocatori in partita contemporaneamente, contro i 74.227 di Resident Evil 2 Remake e i 60.293 di Resident Evil 3 Remake. Molto più staccato Resident Evil 7 biohazard, che si fermò a 20.449 giocatori.

Picco giocatori di Resident Evil Village

Picco giocatori di Resident Evil 2

Picco giocatori di Resident Evil 3

Picco giocatori di Resident Evil 7 biohazard

Naturalmente questi valori non vanno presi come indice di successo, ma sono comunque indicativi di un andamento positivo del gioco, che evidentemente ha convinto i giocatori PC. Del resto siamo in un periodo di scarse uscite e Capcom è riuscita ad attirare in modo massiccio l'attenzione sul suo gioco, quindi certi risultati non stupiscono.

Per il resto vi ricordiamo che Resident Evil Village è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Stadia.