Sniper Ghost Warrior Contracts 2 ritarda su PS5 per problemi tecnici, confermate le altre versioni

A poche settimane dall'uscita ufficiale, CI Games ha annunciato che ha avuto alcuni problemi tecnici con la versione PS5 di Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Per questo motivo ritarderà di un po' di tempo l'uscita di questo aggiornamento next-gen. I fan della serie potranno comunque giocare su PlayStation 5 la versione per PS4 del gioco, in uscita il 4 giugno 2021 anche su Xbox One, Xbox X|S e PC. Una volta che la versione nativa per PS5 sarà disponibile, i giocatori potranno fare l'upgrade gratuito.

CI Games è molto fiduciosa del rendimento del gioco su PS4, Xbox X|S, Xbox One e PC e ha un team di grande esperienza che sta lavorando duramente per assicurare che la versione PS5 soddisfi uno standard altrettanto elevato.

Come gesto di buona volontà alla luce di questa notizia, CI Games ha deciso di offrire gratuitamente, ai giocatori che giocheranno il titolo su PS5, PS4, Xbox X|S, Xbox One e PC, il primo importante DLC, senza costi aggiuntivi. Il DLC è attualmente in fase di sviluppo e maggiori notizie sulla data d'uscita saranno disponibili prossimamente.

Inoltre, le versioni fisiche e digitali PS4 permetteranno l'update gratuito alla versione digitale per PS5, pronta per il download quando disponibile, per garantire che i giocatori PS5 possano ancora acquistare e giocare il titolo il 4 giugno 2021. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 trarrà vantaggio dalla risoluzione 4K nativa, texture e immagini migliorate e tempi di caricamento SSD più rapidi, sulle console di nuova generazione.

Una scena di Sniper Ghost Warrior Contracts 2.

"Non avremmo potuto prevedere questi problemi. Tuttavia, vorremmo assicurare ai nostri giocatori che il nostro team altamente esperto, professionale e dedicato sta lavorando duramente con il titolare della piattaforma e il fornitore dell'engine per risolvere i problemi il prima possibile, per assicurarci di poter portare alla comunità PS5 il gioco di sniping di alto livello che stanno aspettando. Offriremo un aggiornamento digitale gratuito alla versione PS5 con tutti gli acquisti fisici e digitali della versione PS4." ha detto Tobias Heussner, EP di CI Games.