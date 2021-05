Final Fantasy 7 Remake Parte 2: lo sviluppo procede bene, ma l'annuncio quando sarà il momento

Durante la diretta di oggi, intitolata Final Fantasy 7: The First Soldier e incentrata su Final Fantasy 7 Remake Intergrade, e durante la quale è stato mostrato un trailer finale è pieno di spoiler, il creative director Tetsuya Nomura ha parlato brevemente anche dell'atteso Final Fantasy 7 Remake Parte 2. Un gioco che per il momento viene ancora tenuto nascosto, ma i cui sviluppo sta procedendo bene. I fan, però, dovranno aspettare ancora prima di avere nuove informazioni, dato che verrà fatto un annuncio solo al momento opportuno.

Tutti coloro che stanno attendendo in maniera spasmodica la seconda parte del gioco dovranno pazientare ancora un po'. Nonostante lo sviluppo di Final Fantasy 7 Remake Parte 2 "stia andando avanti abbastanza bene", nessun annuncio sarà fatto prima del tempo.

L'unica concessione ai fan è data da una breve descrizione del cambio di atmosfera di questa seconda parte. "Ci sarà un'atmosfera un po' diversa rispetto a quella del primo gioco. Cloud attraverserà un ambiente più naturale". Inoltre Nomura ha parlato anche della storia: "il prossimo capitolo inizierà subito dopo Final Fantasy VII Remake Intergrade, quindi spero che lo giocherete", detto il creative director.

Il creative director di Final Fantasy VII Remake Tetsuya Nomura.

