PlayStation App: la versione 21.4 consente di gestire i giochi sull'SSD di PS5 da remoto

Sony aveva promesso che col tempo avrebbe aggiornato la PlayStation App con nuove funzionalità pensate appositamente per PS5. Con l'arrivo della versione 21.4 per iOS e Android, Sony dà la possibilità di gestire i giochi salvati sull'SSD di PS5 direttamente da remoto.

Quella introdotta con l'ultima versione della applicazione potrebbe sembrare un'opzione piuttosto banale, ma che potrebbe salvare molto tempo. Grazie alla PlayStation App, infatti, potremo gestire direttamente lo spazio di archiviazione della console, cancellando i giochi che non ci servono più.

Ma non solo, potremo anche gestire la coda di download di PlayStation 5, mettendo a scaricare il gioco che vorremo giocare una volta tornati a casa. Una cosa molto utile dopo l'annuncio dei nuovi giochi gratis PS Plus, che vorremo trovare immediatamente pronti all'uso per provarli.

L'unico requisito per fare queste cose è lasciare la console in modalità stand-by, in modo che possa accendersi in autonomia ed eseguire i compiti assegnati via telefono.

La PlayStation App.

Questo nuovo aggiornamento consente anche di consultare i trofei degli amici e di partecipare a sessioni multiplayer.

Utilizzate l'app?