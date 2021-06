Sable: 13 minuti di gameplay in video per l'affascinante indie ispirato a Moebius

Sable è tornato a mostrarsi in video, questa volta con ben 13 minuti di gameplay da una versione alpha dell'affascinante gioco indie da parte di Shedworks, ispirato alle opere di Moebius.

Il video è stato pubblicato in esclusiva da IGN e lo riportiamo qui sopra: si tratta di un estratto di gameplay che mostra quelle che sembrano le fasi iniziali del gioco: di conseguenza, si tratta di una porzione introduttiva, che infatti contiene anche alcuni elementi del tutorial iniziale.

Sable è un particolare action adventure che trae ispirazione da giochi open world come The Legend of Zelda: Breath of the Wild e dai mondi e le atmosfere create dall'illustratore e fumettista Moebius per raccontare il viaggio di Sable. Il protagonista è chiamato a svolgere la sua "Planata", ovvero un rito di passaggio in cui deve attraversare deserti e ambientazioni varie per svelare antichi misteri.

In base a quello che possiamo vedere, Sable contiene elementi di platform in 3D e di action adventure ma si basa soprattutto sull'esplorazione, che può avvenire a piedi ma anche a bordo di particolari veicoli per attraversare gli ampi deserti pieni di rovine e reliquie.

Il particolare stile grafico adottato rende il gioco molto vicino a una sorta di cartone animato, caratterizzato da un ritmo alquanto riflessivo, lasciando il tempo di approfondire l'esplorazione e scoprire i misteri del suo strano mondo. La data di uscita non è ancora nota ma è prevista per il 2021 su PC, Xbox Series X|S e Xbox One direttamente su Xbox Game Pass. Sable si era mostrato l'ultima volta l'estate scorsa, all'Xbox Showcase e al Future Game Show.