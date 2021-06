PlayStation Store, giochi PS5 e PS4 in offerta con i Doppi Sconti

PlayStation Store ha rilanciato i Doppi Sconti, una promozione che consente di acquistare giochi per PS5 e PS4 approfittando appunto di una doppia riduzione di prezzo riservata agli abbonati a PlayStation Plus.

La lista dei titoli in offerta è parecchio corposa, dunque come al solito ci limiteremo a segnalarvi gli affari più interessanti; a cominciare dalla Ultimate Edition di Red Dead Redemption 2, che può essere vostra per 29,99 euro anziché 99,99.

Sempre restando in tema di Ultimate Edition, c'è quella di Borderlands 3 per PS5 e PS4 a 49,99 euro anziché 74,99, mentre la ricca Alt History Collection dedicata alla serie di Wolfenstein viene via a 35,99 euro anziché 62,99.

Ancora versioni speciali: la Deluxe Edition di Dragon Ball Z: Kakarot è disponibile in offerta a 35,99 euro anziché 62,99, ma se vi piacciono i combattimenti spettacolari è assolutamente imperdibile God of War a 9,99 euro anziché 14,99... in attesa di God of War 2, che arriverà nel 2022.

La pagina dedicata ai Doppi Sconti non è ancora online sul PlayStation Store italiano, ma lo sarà a breve e a quel punto potrete controllare direttamente l'elenco completo dei giochi in promozione.