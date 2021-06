Ratchet & Clank: Rift Apart: il graphic contest di GameStopZing mette in palio ricchissimi premi

Il graphic contest che GameStopZing ha organizzato per festeggiare l'uscita di Ratchet & Clank: Rift Apart mette in palio ricchissimi premi per tutti i partecipanti come una PS4 Pro o periferiche per PS5.

Dato che Ratchet, Clank e Rivet nelle loro avventure finiscono in nuovi e a loro sconosciuti universi, GameStopZing chiede a tutti i fan del gioco di Insomniac di immaginare una di queste avventure all'interno degli universi dei titoli PlayStation più amati.

GameStopZing chiede a tutti coloro che vogliono partecipare di disegnare i due amati protagonisti della serie, e la neo aggiunta co-protagonista, nell'universo di un'altra esclusiva PlayStation, perfettamente integrati nell'ambientazione, in un originale crossover.