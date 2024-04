Monster Hunter Wilds resta il gioco più atteso da Famitsu, Paper Mario è secondo

Non ha cambiato volto la classifica dei giochi più attesi da Famitsu, che vede in prima posizione Monster Hunter Wilds ma con Paper Mario: Il Portale Millenario in crescita: la differenza fra i due titoli in termini di voti si sta assottigliando.

[PS5] Monster Hunter Wilds - 578 voti [NSW] Paper Mario: Il Portale Millenario - 546 voti [PS5] Pragmata - 398 voti [NSW] SaGa Emerald Beyond - 294 voti [PS5] Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - 292 voti [PS5] Sand Land - 265 voti [NSW] Pokemon Legends: Z-A - 191 voti [NSW] Professor Layton and the New World of Steam - 189 voti [PS5] SaGa Emerald Beyond - 188 voti [PS5] Metaphor: ReFantazio - 186 voti

In arrivo il 23 maggio, Paper Mario: Il Portale Millenario è destinato a uscire dalla lista dei most wanted nel giro di qualche settimana e lascerà dunque la seconda posizione a Pragmata, che però come sappiamo è un gioco ancora completamente avvolto dal mistero, votato sulla fiducia.