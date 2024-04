Stellar Blade, uno spettacolare trailer presenta le Abilità Beta

Sony e Shift Up hanno pubblicato uno spettacolare trailer per presentare le Abilità Beta che potremo utilizzare in Stellar Blade: devastanti manovre speciali che la protagonista del gioco, Eve, può eseguire per abbattare i nemici più rognosi.

Tutto è legato alle meccaniche di combattimento: attaccando gli avversari, Eve ottiene Energia Beta e può sfruttarla per attivare le relative abilità, che possono essere sbloccate e potenziate attraverso l'immancabile albero.

Potremo scoprire il funzionamento di questi elementi leggendo la recensione di Stellar Blade, che verrà pubblicata il 24 aprile, ovverosia due giorni prima del debutto del gioco su PS5.