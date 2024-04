Persona 6 potrebbe essere verde, ecco cosa significa

Quando sono uscite le grafiche per celebrare i 25 anni di Persona, l'intera community ha iniziato a fissarsi su un piccolo dettaglio nell'angolo inferiore sinistro di una delle foto. Nel 2022, infatti, Atlus ha pubblicato un artwork che mostra i personaggi principali di ogni titolo principale della serie davanti a un muro graffitato, e dietro ciascuno di loro è presente una sfumatura del colore principale del gioco a cui appartengono. In basso a sinistra, però, c'è un secchio di vernice verde, cosa che i fan hanno interpretato come una sorta di teaser dell'annuncio di Persona 6. Ogni gioco della serie Persona ha un suo colore primario quindi le aspettative dei fan erano in qualche modo giustificate, nulla, però, è stato annunciato da parte di Atlus nei mesi successivi. Nelle ultime settimane, però, i sostenitori della "Green Bucket Theory" (la teoria del secchio verde) sono tornati alla carica dopo che, in un tweet, il noto leeker della serie chiamato Midori (che, casualmente, in giapponese significa verde) ha confermato che quello sarebbe stato il colore principale di Persona 6. In più, rispondendo a un commento, ha affermato che lo sviluppo del sesto capitolo sarebbe iniziato nel 2019, insieme a quello di Persona 3 Reload e di Persona 5 Tactica. Visto il ciclo quinquennale che Atlus adotta per l'uscita dei suoi capitoli principali, il 2024 potrebbe essere se non l'anno dell'uscita almeno quello dell'annuncio del tanto atteso Persona 6. Vista l'importanza che i colori principali di ciascun gioco hanno tanto per l'ambientazione quanto per la trama, in questo speciale dedicato al significato del verde per Persona 6 abbiamo deciso di ripercorrere il rapporto del franchise con i colori e di analizzare l'impatto che questa scelta cromatica potrebbe avere sulla storia e sui protagonisti del prossimo JRPG di questa saga di culto.

I colori di Persona, spiegati Persona 1 e 2 hanno avuto un'associazione cromatica posteriore all'uscita che è stata rielaborata nel corso degli anni per dare alla serie più coerenza visiva Persona 1 aveva come colore primario il viola (non il rosso, quella era la copertina della versione internazionale), un colore che nella cultura giapponese invoca il mistero, la saggezza e la spiritualità. Un'associazione azzeccata visto che, nel gioco, i protagonisti hanno a che fare con diversi eventi soprannaturali. In Persona 2, originariamente, il colore dominante era il Rosso, il colore della passione, della protezione dal male, del coraggio e dell'amore. Le grafiche che hanno celebrato il venticinquesimo anniversario della serie, però, hanno associato a questo titolo l'arancione, per lasciare al quinto capitolo uno dei più forti colori primari. Le associazioni tematiche, però, restano valide, soprattutto per quanto riguarda il tema del coraggio che, nella tradizione giapponese, è associato più all'arancione che al rosso. Il tema dell'affrontare le proprie paure è il filo conduttore della storia di Persona 2 e delle vicende di Tatsuya e Maya che hanno il fegato di opporsi a Nyarlathotep. Il blu di Persona 3 è il colore dall'associazione più semplice: rappresenta la tristezza e il lutto visto che le vicende del gioco ruotano attorno al tema della morte. Il blu, però, è anche il colore del destino nella cultura asiatica, in particolare del destino tragico, un'associazione molto calzante viste le sfide che la SEES deve affrontare. Persona 4, invece, usa il colore giallo, la manifestazione della gioia, dell'allegria e, soprattutto, dei legami, siano essi tra familiari o tra amici, che fanno da pilastro narrativo del quarto capitolo. Il giallo, poi, è anche il colore del nastro della polizia per bloccare l'area dove è stato commesso un omicidio. Persona 5 è il gioco che più si appropria dei significati non stereotipati del colore rosso grazie a una storia piena di passione, ribellione, rabbia e aggressività Persona 5 usa il rosso in modo particolare, non associandolo ad amore o passione ma all'esibizionismo, allo stile e alla stravaganza dei Ladri Fantasma di Cuori. Il rosso è anche il colore della rabbia e della ribellione, senza dubbio i temi principali di Persona 5. Il gioco fa della distruzione delle norme sociali e della liberazione dalle catene dei rituali della società uno dei suoi punti focali e il rosso esprime molto bene la necessità e l'urgenza di ribellarsi a tutto questo.