God of War Ragnarok: Valhalla, un video diario sul ruolo di Tyr nella saga

Sono ovviamente presenti degli spoiler rispetto ai contenuti di cui abbiamo parlato anche nel nostro speciale su God of War Ragnarok: Valhalla , dunque occhio a proseguire la visione di questo dietro le quinte laddove non abbiate ancora portato a termine la storia.

God of War Ragnarok: Valhalla è protagonista di un nuovo, interessante video diario in cui gli sviluppatori di Santa Monica Studio discutono del ruolo di Tyr all'interno della saga di Kratos e dell'espansione roguelike.

Ancora approfondimenti

Il nuovo video diario è stato pubblicato nell'ambito delle celebrazioni per l'anniversario di God of War (2018), e vede anche stavolta i co-director Bruno Velazquez e Mihir Sheth condividere sensazioni, scelte e retroscena legati allo sviluppo di Valhalla.

Dove ci condurrà esattamente questo viaggio? E cos'ha in serbo per noi Santa Monica Studio, con particolare riferimento al prossimo progetto diretto da Cory Barlog? Per scoprirlo bisognerà aspettare ancora un po'.