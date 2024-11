Manor Lords riceverà nuove mappe, strutture e miglioramenti con la prossima patch

Le altre novità includono nuovi upgrade per gli edifici e un sistema di distribuzione di acqua e birra negli insediamenti rinnovato e che migliorerà anche le funzioni delle taverne. Anche la distribuzione del mercato e dei beni è stato rivisto, con "tre diversi sistemi per trovare una soluzione coinvolgente, intuitiva e di facile comprensione". Verrà aggiunto anche un filtro di ricerca dei beni per il mercato, una funzione richiesta da molti giocatori.

Tramite un post pubblicato su Steam, lo sviluppatore Slavic Magic ha offerto una panoramica dei nuovi contenuti, modifiche e migliorie in arrivo per Manor Lords con la prossima patch , che includono tra le altre cose anche due nuove mappe .

Immagini delle nuove mappe

Per quanto riguarda le nuove mappe, lo sviluppatore non ha offerto molti dettagli in merito ma ha condiviso tre immagini, che trovate nella galleria sottostante. La prima era stata già anticipata lo scorso mese e si tratta di un'ambientazione ispirata alla città di Lauterbrunnen, in Svizzera, e offre un paesaggio montano innevato.

L'autore ha concluso il post festeggiando le nomination ottenute da Manor Lords nelle categorie "Best Debut Indie Game" e "Best Sim/Strategy" ai The Game Awards 2024, rigranziando i giocatori per aver sostenuto il gioco finora e promettendo l'arrivo di ulteriori aggiornamenti con contenuti e migliorie varie da qui fino all'uscita in accesso anticipato.

"Questo è molto apprezzato, ma ovviamente c'è ancora molto lavoro da fare. Il gioco rimane in Accesso Anticipato e so che ci sono molte caratteristiche, modifiche e correzioni che tutti voi aspettate con ansia. Il vostro feedback è sempre stato una parte essenziale del processo, e mi impegno a continuare l'approccio di sviluppo aperto che ci ha portato fin qui e a lavorare duramente per migliorare il gioco."