Manor Lords otterrà presto nuove mappe, tra le quali un'ambientazione montana e altre

Con le diverse ambientazioni arriveranno anche edifici e strutture legate a queste, verosimilmente sempre strutturate su una rigorosa ricostruzione storica delle usanze reali dell'area geografica presa in questione, che per il momento resta quella del centro Europa.

Non ci sono ancora date di uscita precise, ma per il momento lo sviluppatore Greg Styczeń e i suoi collaboratori hanno riferito che queste nuove mappe arriveranno "presto", in attesa di ulteriori dettagli. Nel caso dell'immagine in questione, la mappa sembra ritrarre una sorta di ambientazione alpina, o comunque un territorio montuoso tipico dell'area dell' Europa centrale .

Slavic Magic ha svelato il prossimo arrivo di nuove mappe inedite per Manor Lords , mostrando intanto una prima immagine che mette in scena una nuova ambientazione montana che evidentemente farà parte delle nuove opzioni per il city builder medievale.

Un gioco in costante evoluzione

L'attinenza a questa parte del Vecchio Continente è stata ribadita, peraltro, dagli stessi sviluppatori: le nuove mappe saranno comunque legate alla tradizione dei paesi del centro Europa, in particolare per quanto riguarda l'area legata alla cultura germanica, mentre eventuali digressioni in altre aree geografiche potrebbero arrivare con future espansioni al gioco principale.



L'immagine utilizzata corredo del messaggio, in particolare, è ispirata alla città di Lauterbrunnen, in Svizzera, o meglio a quello che doveva essere l'insediamento in questione nell'epoca rappresentata in Manor Lords, dunque un villaggio di montagna medievale.

Per il resto, lo sviluppatore ha confermato di essere continuamente al lavoro sul gioco anche per quanto riguarda evoluzione dell'interfaccia utente, Quality of life, ottimizzazioni, sistemazioni di bug e alla versione Xbox che non ha ancora un periodo di uscita. Nel frattempo, il mese scorso Slavic Magic ha svelato le vendite di Manor Lords, che continuano ad essere notevoli.