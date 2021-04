PS3: i giochi da comprare prima che sia troppo tardi

Gli store di PS3, PSP e PS Vita chiuderanno i battenti durante la prossima estate, rispettivamente il 2 luglio i primi due e il 27 agosto il terzo. Prima che sia troppo tardi, andiamo a vedere i giochi PS3 che vale la pena recuperare dallo store.

Beyond Good & Evil HD PS3 Store: Beyond Good & Evil HD Una vera e propria pietra miliare del mondo videoludico, Beyond Good & Evil è un titolo da avere nella propria collezione.

La versione HD per PS3 introduceva il gioco al mondo dell'alta definizione, pur rimanendo, quest'ultimo, sostanzialmente invariato rispetto all'originale per PS2, Xbox, GameCube e PC.

Con l'arrivo "imminente" del suo seguito diretto, Beyond Good & Evil 2, è bene andare a scoprire (o riscoprire) le origini delle avventure di Jade e Pey'J (nonostante il nuovo capitolo sia un prequel, piuttosto che un sequel vero e proprio).

DuckTales: Remastered PS3 Store: DuckTales: Remastered Probabilmente tutti gli amanti della serie animata DuckTales con una minima passione per i videogiochi lo hanno già recuperato anni or sono, ma se ve lo siete perso, DuckTales: Remastered è probabilmente il modo più immediato per giocare questa perla dei platform.

Oltre a un look completamente rivisto, il gioco propone anche una trama più intricata rispetto all'originale, rilasciato su NES nel 1989.

Echochrome Se siete amanti di puzzle game cervellotici e visivamente appaganti, Echochrome è il gioco che fa per voi.

L'obiettivo era quello di risolvere diversi enigmi prospettici la cui struttura si rifaceva molto alle opere di Escher.

In tutto erano presenti 56 livelli che si potevano giocare in tre modalità diverse, ognuna con le sue caratteristiche peculiari. In "Solo" bisognava "dirigere" il manichino protagonista degli enigmi in modo tale da fargli raccogliere tutte le sue immagini; in "Pair", invece, si doveva far incontrare i manichini dello stesso colore che si aggiravano per il quadro; nell'ultima, "Other", bisognava evitare i manichini di colore nero e completare il livello entro un tempo limite di cinque minuti. Inoltre, era presente anche una modalità infinita e un editor per condividere i propri livelli con altri giocatori.

Questo è veramente un gioco da non farsi scappare (disponibile, inoltre, anche per PSP).

Hard Corps: Uprising PS3 Store: Hard Corps: Uprising Amanti degli sparatutto a scorrimento, fatevi avanti! Hard Corps: Uprising, al momento dell'uscita, segnava il ritorno della serie Contra (il primo su PS3 e Xbox 360).

Rilasciato esclusivamente per il mercato digitale, vi rimane poco tempo per acquistarlo su PlayStation. Fossimo in voi, non ce lo lasceremmo scappare.

inFamous: Festival of Blood PS3 Store: inFamous: Festival of Blood Se siete fan della serie inFamous, ma vi siete persi questa piccola perla, vi consigliamo di correre a recuperarla.

DLC stand-alone del secondo capitolo, inFamous: Festival of Blood era una breve ma intesa avventura che portava a immergersi nuovamente nei panni di Cole MacGrath. La sua peculiarità stava proprio nella "trasformazione" del mondo di gioco, dato che tutto si basava su una fantasia dell'amico del protagonista, Zeke.

Morso da un vampiro, Cole ne ereditava i poteri. Ciò permetteva di sperimentare tutta una nuova serie di abilità vampiresche abbastanza interessanti.

Potrebbe non essere invecchiato benissimo, ma è comunque un titolo digitale da recuperare prima della chiusura dello store PS3.

Killzone HD PS3 Store: Killzone HD Per tutti gli amanti degli sparatutto, l'edizione HD di Killzone, storico titolo per PS2, è sicuramente uno di quei giochi che è meglio recuperare.

Comprendente una campagna di undici livelli, che getta le basi del conflitto tra terrestri e Helghast, e sei modalità multiplayer sia online che a schermo condiviso, non bisognerebbe lasciarsi scappare un titolo come questo (anche se alcuni suoi sequel si sono dimostrati qualitativamente migliori).

Puppeteer PS3 Store: Puppeteer Se vi siete lasciati sfuggire questa gemma a suo tempo, è decisamente arrivato il momento di recuperarla.

Puppeteer era (ed è) un platform estremamente accattivante e ispirato, con un gameplay "da far perdere la testa". Per quanto quest'ultima nostra battuta fosse veramente di basso livello (e comprensibile solo da chi ha giocato o, quantomeno, ha sentito parlare del titolo), il gioco non lo è per niente, regalando una varietà veramente sorprendente dal punto di vista stilistico e contenutistico.

Rain PS3 Store: Rain Un videogioco che va assolutamente recuperato è Rain.

Questo piccolo titolo, rilasciato in esclusiva su PSN, ci faceva immergere in un mondo invaso dalla pioggia, dove noi impersonavamo un bambino diventato invisibile e braccato da mostri affetti dalla stessa condizione.

La particolarità del titolo stava proprio nell'invisibilità dei personaggi, individuabili praticamente solo quando si trovavano sotto la pioggia. Questo portava, quindi, a prediligere un approccio stealth in modo da riuscire a completare gli enigmi e a sfuggire da quel mondo oscuro.

Ratchet: Galdiator HD PS3 Store: Ratchet: Gladiator Per chi è impaziente di mettere le mani sull'imminente Ratchet & Clank: Rift Apart, è possibile stemperare l'attesa con questo titolo originariamente esclusivo per PS2, ma poi portato anche su PS3 con un porting in alta definizione.

Ratchet: Gladiator per PS2 proponeva ai fan della serie un gameplay maggiormente incentrato sulla componente action rispetto alle sezioni di puzzle e platform. Questa versione HD porta semplicemente il titolo su PS3 in alta definizione.

Se ve lo siete perso all'epoca, potrebbe essere interessante da prendere al volo prima che chiuda lo store.

Sly Trilogy Sly Cooper è uno dei personaggi più iconici del mondo videoludico (o, almeno, lo era fino a qualche anno fa). La Sly Trilogy contiene i tre capitoli della trilogia originale, ovvero Sly Raccoon, Sly 2: La banda dei ladri e Sly 3: L'onore dei ladri, tutti in versione rimasterizzata. Non solo: potete trovare anche dei minigiochi inediti appositamente realizzati per sfruttare i comandi dei PlayStation Move, oltre a un supporto per gli schermi in 3D (per chi ne avesse ancora uno in casa).

Quest'edizione è disponibile anche in versione fisica, ma potrebbe essere più complesso trovarla rispetto a scaricarla direttamente dallo store PlayStation.

Tokyo Jungle PS3 Store: Tokyo Jungle Un titolo indispensabile per tutti i collezionisti là fuori è senza dubbio Tokyo Jungle, esclusiva PS3 uscita sullo store digitale nel 2012.

Il gioco ci proiettava in una Tokyo deserta, ormai riconquistata dal mondo naturale. Controllando diverse specie di animali, dovevamo esplorare la metropoli per scoprire cosa fosse accaduto agli esseri umani, cercando, al contempo, di sopravvivere al feroce ecosistema venutosi a creare.

L'idea di base era molto valida, anche se il titolo non era perfetto sotto ogni punti di vista. Sicuramente è un must per chi apprezza particolarmente quell'atmosfera cupa e malinconica, dalle tonalità verdastre, che contraddistingueva molti titoli di tale generazione.