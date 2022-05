Wonder Boy Collection: data di uscita per PS4 e Nintendo Switch annunciata con un trailer

ININ Games ha rivelato che la data di uscita di Wonder Boy Collection per Nintendo Switch e PS4. La raccolta che include quattro grandi classici della serie in occasione del suo 35° anniversario sarà disponibile a partire dal 3 giugno 2022. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer, che potrete visualizzare nel player qui sopra.

Wonder Boy Collection include il capostipite della serie Wonder Boy (1986), Wonder Boy in Monster Land (1987), Wonder Boy in Monster World (1991) e Monster World IV (1994). Tutti i giochi della raccolta presenteranno caratteristiche aggiuntive tra cui vari filtri grafici e shader, un'opzione per riavvolgere o accelerare il gioco, la possibilità di salvare in qualsiasi momento, una galleria con bozzetti e artwork.

Come precedentemente annunciato, Strictly Limited Games pubblicherà tre versioni retail di Wonder Boy Collection a tiratura limitata, dalla standard da 49,99 euro alla ricca Ultra Collector's Edition da 149,99 euro che include numerosi bonus tra cui un artbook, la colonna sonora digitale, un gioco di carte, cartoline e sticker. Se siete interessati potrete pre-acquistarle a questo indirizzo.

Che ne pensate, approfitterete della Wonder Boy Collection per scoprire o riscoprire quattro grandi classici?