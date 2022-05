Steam: la classifica dei giochi e hardware più venduti del 15 maggio

Come da tradizione ormai, SteamDB ha pubblicato la classifica dei dieci giochi e hardware più acquistati su Steam della settimana aggiornata a oggi, 15 maggio 2022. Al primo posto troviamo ancora una volta Steam Deck, mentre Elden Ring cede il secondo posto al DLC Overlord di Stellaris. Di seguito la top 10 al completo:

Steam Deck Stellaris: Overlord Elden Ring The Forest We Were Here Forever Songs of Conquest Valve Index VR Kit Monster Hunter Rise Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2

Logo Steam

La classifica, vi ricordiamo, è stilata tenendo in considerazione i ricavi in dollari e non le unità vendute, il che è il motivo principale per cui Steam Deck riesce a svettare in prima posizione. Al secondo posto come accennato in apertura troviamo Stellaris: Overlord, l'attesa nuova espansione di Stellaris pubblicata giovedì scorso. Chiude il podio Elden Ring con l'opera di FromSoftware che macina ancora numeri impressionanti se consideriamo che sono passati quasi tre mesi dal lancio.

Sorprende al quarto posto The Forest, considerando che parliamo di un gioco che ha ormai diversi anni sulle spalle, che evidentemente ha ricevuto un ottimo boost grazie allo sconto del 70% attualmente in corso e il fatto che sta iniziando a muoversi qualcosa riguardo al sequel Sons of the Forest, di cui di recente è stata aperta la pagina Steam.

Per il resto in classifica troviamo ancora una volta Monster Hunter Rise, Red Dead Redemption 2 (sia al nono che al decimo posto, dato che Steam conteggia le varie edizioni separatamente) e il Valve Index VR Kit. Tra le new entry invece figurano Song of Conquest e We Were Here Forever pubblicati entrambi il 10 maggio.