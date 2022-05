Xenoblade Chronicles 3: nuove immagini presentano due delle aree del JRPG per Nintendo Switch

Mano a mano che la data di uscita di Xenoblade Chronicles 3 si avvicina Nintendo sta condividendo nuove informazioni sul mastodontico JRPG in arrivo in esclusiva su Switch quest'estate. In particolare di recente sono state svelate due aree del mondo di gioco su Twitter, le Praterie Millick e la Landa di Eagus, assieme a una serie di immagini che immortalano anche alcune delle creature che le popolano.

Negli scatti qui sopra possiamo ammirare Le Praterie Millick di Xenoblade Chronicles 3 che, come suggerisce il nome, sono delle vaste praterie dove la natura prospera rigogliosa e caratterizzate da un lungo fiume che le attraversa. Un luogo alla vista ideale per una bella scarpinata ma che "nasconde creature (e persino piante) che non amano essere disturbate dai passanti".

Il secondo set di immagini invece immortala i paesaggi della Landa di Eagus, un'area desertica dove spesso si verificano delle tempeste di sabbia. A quanto pare i giocatori che hanno giocato ai precedenti capitoli della serie potrebbero "avvistare un punto di riferimento familiare... Ma quello è... un enorme dito meccanico?"

Vi ricordiamo che Xenoblade Chronicles 3 sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch a partire dal 29 luglio 2022. Il mese scorso Nintendo ha svelato anche alcuni dettagli sul party e il sistema di combattimento del nuovo capitolo della serie.