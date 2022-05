Syberia: The World Before arriverà anche su Nintendo Switch, conferma Microids

Lucas Lagravette, director e lead writer di Microids coinvolto nello sviluppo di Syberia: The World Before ha confermato che l'ultima avventura di Kate Walker arriverà anche su Nintendo Switch, oltre che su PC, PS4 e Xbox One.

Questo dettaglio arriva da un'intervista pubblicata sulle pagine del numero di novembre di MCV/Develop dello scorso anno e scoperto solo oggi da NintendoEverything, in cui Lagravette afferma che la versione Nintendo Switch è in programma per il 2022 assieme a quelle PS4 e Xbox One.

C'è da dire tuttavia che quando l'intervista è stata pubblicata il gioco era ancora previsto per il 10 dicembre, per poi essere rinviato a marzo di quest'anno (a proposito, ecco la nostra recensione di Syberia: The World Before) quindi è impossibile sapere con certezza se la versione Switch sia ancora in programma per quest'anno o meno. Detto questo, tutti i precedenti capitoli di Syberia sono approdati su Nintendo Switch, quindi era lecito aspettarsi un porting di The World Before anche per la console ibrida della grande N.

