Mafia 4 sarà ambientato in Sicilia, nuove informazioni da Nick Baker

Nick Baker, aka Shpeshal Nick, ha condiviso nuovi presunti dettagli su Mafia 4, il prossimo capitolo della serie in sviluppo presso gli studi di Hangar 13 di 2K, che a quanto pare sarà un prequel del primo capitolo della serie ambientato in Sicilia.

La soffiata è arrivata durante il corso dell'ultimo podcast di XboxEra, dove Baker ha affermato che Mafia 4 sarà un prequel del primo capitolo della serie, corroborando le informazioni di un recente report di Kotaku, e sarà ambientato in Siciliaa, a cavallo tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo.

Baker ha condiviso dettagli anche sulla trama, affermando che in Mafia 4 saremo al soldo di Don Salieri, il boss della famiglia per cui lavorava anche Tommy Angelo, il protagonista del primo capitolo della serie. Il cofondatore di XboxEra inoltre ha aggiunto che lo stile del gioco non si distanzierà troppo da quello dei precedenti capitoli.

Come al solito raccomandiamo di prendere con le molle indiscrezioni simili in quanto è impossibile verificarne la veridicità, per quanto Baker in passato ha "azzeccato" diverse soffiate.

Stando alle informazioni riportate in un recente articolo di Kotaku, Mafia 4 è attualmente nelle prime fasi dello sviluppo, dunque probabilmente dovremo attendere ancora a lungo per un annuncio ufficiale.