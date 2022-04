Xenoblade Chronicles 3: nuovi dettagli sul sistema di combattimento e immagini

Oltre al nuovo trailer e la data di uscita ufficiale di Xenoblade Chronicles 3, Nintendo ha condiviso nuove informazioni sul sistema di combattimento del JRPG di Monolith Soft in esclusiva per Nintendo Switch, nonché maggiori dettagli sulla Collector's Edition e immagini che potrete ammirare nella galleria sottostante.

Come abbiamo visto nel nuovo trailer ufficiale, in Xenoblade Chronicles 3 il party schierato in battaglia sarà decisamente più numeroso dei precedenti titoli della serie. Come spiegato dal comunicato stampa ufficiale, i giocatori infatti possono prendere il controllo dei sei membri della squadra del protagonista Noah e di altri elementi che incontreranno nel corso dell'avventura, fino a un massimo di 7 personaggi attivi contemporaneamente. Ognuno ovviamente sarà caratterizzato da abilità e caratteristiche differenti, da sfruttare dunque per adottare un'ampia gamma di strategie.

Dai dettagli condivisi da Nintendo inoltre apprendiamo che ogni personaggio di Xenoblade Chronicles 3 ha una sua classe, con caratteristiche specifiche. Ad esempio, Noah è uno "Spadaccino" specializzato nei combattimenti corpo a corpo, mentre Miyo è una "Zephyr", ovvero una classe specializzata nell'attirare le attenzioni dei nemici mentre ne schiva gli attacchi. Con l'avanzare dell'avventura sarà possibile cambiare la classe dei personaggi, personalizzando così la propria squadra a piacimento.

Infine i personaggi possono eseguire delle mosse speciali di gruppo. Questa meccanica prevede attacchi coordinati dalle coppie formate da Noah e Miyo, Lanz e Senza e Yunie e Taion. Utilizzando il sistema "Sintonia" il party può dar vita a delle forme giganti chiamate Uroboros, ognuna caratterizzata da un set di mosse diverso e che avranno una grande importanza strategica nelle battaglie.

Alla fine del nuovo trailer si è intravista anche la Collector's Edition di Xenoblade Chronicles 3 e i suoi contenuti. Dal comunicato di Nintendo apprendiamo che includerà un artbook a colori da ben 250 pagine, una confezione con illustrazione realizzata da Masatsugu Saito e uno steelboook esclusivo per la scheda di gioco. Come già saprete la Collector's Edition di Xenoblade Chronicels 3 sarà un'esclusiva del My Nintendo Store, con maggiori dettagli in merito in arrivo successivamente.

Vi ricordiamo che Xenoblade Chronicles 3 sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch a partire dal 29 luglio 2022.