The Library of Babel annunciato per PC e console, è uno stealth platformer in arrivo nel 2022

Il publisher Neon Doctrine e gli sviluppatori di Tanuki Game Studios hanno annunciato The Library of Babel, uno stealth platformer in 2D con elementi da avventura grafica vecchio stampo in arrivo su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam) nel corso del 2022. Il reveal è stato accompagnato da un trailer e le prime immagini ufficiali, che potrete visionare qui sotto.

The Library of Babel è ispirato all'omonimo racconto breve di Jorge Luis Borges e ambientato in un mondo dove l'umanità si è estinta da 20.000 anni e popolato da robot super avanzati. Questa società robotica perfetta viene sconvolta dalla scoperta di una misteriosa Biblioteca dove all'interno si trovano libri del passato, presenti e altri che devono ancora essere scritti.

Il giocatore veste i panni di Ludovik, un Cercatore, che suo malgrado si trova in una situazione di grande pericolo e dovrà svelare un mistero legato proprio a questa incredibile Biblioteca. Come accennato in apertura The Library of Babilon è uno stealth platformer con livelli 2D interamente disegnati a mano e meccaniche da avventura grafica, come i dialoghi e la gestione dell'inventario, ispirate ai classici del genere degli anni '90.

Che ne pensate, il nuovo progetto di Tanuki Games Studios vi sembra interessante? Fatecelo sapere nei commenti.