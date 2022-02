Call of Duty: Modern Warfare 2: la modalità DMZ sarà simile a Escape from Tarkov?

Call of Duty: Modern Warfare 2, o come si chiamerà il nuovo capitolo previsto arrivare nel 2022 della celebre serie Activision, potrebbe avere una modalità DMZ simile alla struttura di Escape from Tarkov, secondo quanto riferito dal solito giornalista/insider Tom Henderson.

Il nuovo Call of Duty del 2022 è stato praticamente annunciato come gioco probabilmente next gen e in sviluppo presso Infinity Ward. Dovrebbe essere il seguito diretto del Call of Duty: Modern Warfare del 2019, ma potrebbe seguire una storia diversa rispetto al secondo Modern Warfare originale, presentando diverse novità nel gioco.

Tra queste, sembra esserci una nuova modalità DMZ ispirata a Escape from Tarkov, gioco che nonostante la produzione di dimensioni piuttosto contenute è riuscito a costruire una community di notevoli dimensioni, influenzando evidentemente anche le tendenze delle serie più famose come Call of Duty.

Non è chiaro come sia strutturata questa modalità, ma evidentemente dovrebbe essere qualcosa di simile al gioco in questione: "La terza modalità di Modern Warfare 2 è chiamata attualmente DMZ", si legge nel tweet di Henderson, "Non è ancora del tutto chiaro se si tratti di un nome in codice o di quello ufficiale, ma la DMZ di Modern Warfare 2 dovrebbe essere ispirata a Escape from Tarkov.

D'altra parte, era emerso che la modalità DMZ sarà open world procedurale, cosa che potrebbe avere a che fare con la struttura del titolo in questione, il quale pone i giocatori all'interno di un'ampia mappa con molti elementi PvE e caratteristiche survival.