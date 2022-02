Konami: artista di Metal Gear svela che un revival di una saga nota era in sviluppo

Un ex-sviluppatore di Metal Gear Solid ha affermato che Konami aveva in cantiere lo sviluppo di un revival di una saga nota ma l'editore ha cancellato il progetto nel 2019.

La fonte di queste informazioni è Ikuya Nakamura, artista e co-director della serie Metal Gear. Nakamura ha spiegato, tramite una serie di tweet, che Konami stava sviluppando il revival di un nota IP interna, ma non viene indicato di quale si potrebbe trattare. Il tutto è stato in sviluppo per "vari mesi" nel 2019, ma alla fine il progetto è stato cancellato. Pare che l'editore abbia preferito sviluppare un nuovo gioco originale.

Metal Gear Solid

È impossibile dire con certezza di quale saga di Konami si possa trattare. Come detto, però, Nakamura ha dedicato quasi tutta la propria carriera in Konami alla serie di Metal Gear. Nakamura ha lavorato anche a Metal Gear Survive nel 2018, quindi non è impossibile che nel 2019 Konami stesse provando a sviluppare un nuovo Metal Gear ma, alla fine, abbia interrotto i progetti visto il non incredibile successo di Survive. Ovviamente si tratta solo di speculazioni per il momento.

I rumor puntano comunque il dito verso il ritorno di Metal Gear sotto forma di remake, precisamente del terzo capitolo numerato. Secondo le voci, però, lo sviluppo sarebbe stato affidato a un team esterno di Singapore. Per ora possiamo solo prendere atto delle informazioni condivise e attende di scoprire in modo ufficiale cosa abbia in serbo per noi Konami.