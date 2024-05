Take-Two ha cancellato diversi giochi, ma non sono titoli 'principali'

Dai dati finanziari di Take-Two emergono anche informazioni su diversi giochi cancellati dalla compagnia per quanto riguarda i progetti in corso: si tratterebbe di 12 titoli in meno nei programmi, conteggiandoli rispetto a quanto riferito in precedenza dall'etichetta, la quale però ha assicurato che si tratta di giochi "non principali", se così possiamo tradurre il concetto di "core games".

La questione sarebbe confermata dal fatto che i piani ufficiali di Take Two parlano di un totale di 40 giochi previsti per la fine dell'anno fiscale 2027, senza includere quelli che deriveranno dalla prossima acquisizione di Gearbox, cosa che rappresenta in effetti una riduzione di 12 titoli rispetto ai 52 che la compagnia stessa aveva riferito fossero in sviluppo presso i team interni.

Questo non significa che tutti e 12 i giochi in questione siano stati effettivamente cancellati, perché è possibile che alcuni semplicemente ricadano al di fuori del limite di tempo usato da Take-Two per la definizione dei programmi a medio termine, ovvero l'anno fiscale 2027.