Palworld cambia il modo in cui funzionano le sfere Pal: è forse legato alla causa legale di Nintendo?

Nel più recente aggiornamento, gli sviluppatori di Palworld hanno modificato il comportamento delle sfere Pal . In precedenza, le sfere Pal funzionavano come Pokéball dell'universo di Game Freak e catturavano ed evocavano i Pals (ovvero le creature) in Palworld.

Come funzonano ora le sfere di Palworld

Ora, ogni volta che un giocatore utilizza una sfera Pal, il Pal verrà evocato vicino al giocatore senza che questi debba lanciare la sfera. Inoltre, con il nuovo aggiornamento verrà visualizzato un reticolo durante la mira.

Sebbene non sia possibile affermarlo con certezza, l'impressione è che questa mossa sia stata fatta per contrastare le accuse di Nintendo. Ricordiamo infatti che secondo gli ultimi sviluppi della causa intentata da Nintendo contro PocketPair, la prima sostiene che la seconda ha violato tre diversi brevetti, compreso uno legato a una meccanica di lancio di sfere, e chiede un risarcimento di 10 milioni di yen (circa 66.000 dollari). Pocket Pair ha risposto affermando che "continuerà a far valere la nostra posizione in questo caso attraverso futuri procedimenti legali".

Segnaliamo infine che Palworld si amplierà questo mese con un nuovo aggiornamento che introdurrà anche una nuova isola che pare proprio di grandi dimensioni. Inoltre, il prossimo anno sarà anche pubblicata una collaborazione con un altro grande gioco di creazione e raccolta di risorse.