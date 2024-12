PlayStation festeggia il Natale a Firenze illuminando Piazza della Repubblica con Astrobot

Il Natale è alle porte e tante città in Italia sono state addobbate con decorazione e luci festive. Per l'occasione anche Sony PlayStation Italia vuole augurarvi delle buone feste unendo le forze con il centro commerciale Rinascente Firenze per celebrare e condividere con il pubblico la passione per il videogioco e le feste natalizie.

Fino al 3 gennaio 2025, le cinque vetrine principali del negozio situato presso la Piazza della Repubblica di Firenze saranno interamente allestite a tema PlayStation, mentre le facciate del palazzo offriranno ai presenti un racconto visivo luminoso a tema Astrobot, realizzato dall'agenzia Xister Reply tramite una cascata di luci Twinky per celebrare il brand PlayStation e augurare un "Felice Natale" ai cittadini di Firenze.