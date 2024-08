Il cosplay di Makima da Akari Akase è una replica perfetta del personaggio di Chainsaw Man

Chainsaw Man è sempre uno dei manga/anime più in voga del momento, cosa che ovviamente si riflette anche in ambito cosplayer, da sempre legato a doppio filo con il successo delle serie, come dimostra anche questo incredibile cosplay di Makima da parte di Akari Akase, davvero uno dei migliori visti finora.

Il manga scritto da Tatsuki Fujimoto mette in scena le strane vicende di un mondo vicino a quello reale e contemporaneo, ma in cui le paure degli umani prendono vita nella forma di demoni di vario tipo che penetrano nel tessuto della realtà quotidiana.

In questa realtà caotica e inquietante, Makima ha il ruolo di ufficiale specializzata nella caccia ai "diavoli", dunque una combattente specializzata, esperta e glaciale, che si affeziona in qualche modo al protagonista Denji, apprezzandone le capacità di abbattere le creature, in collaborazione con il Diavolo Motosega.

Si tratta però di una donna dotata di un lato notevolmente oscuro, in grado di essere spietata e calcolatrice e che vede gli altri esseri umani esclusivamente come mezzi per raggiungere i propri fini, riuscendo a soggiogare anche Denji con il suo fascino e il suo carisma.