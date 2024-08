Suikoden I&II HD Remaster ha una data di uscita, annunciate le versioni PS5 e Xbox Series X|S

L'attesa è stata più lunga del previsto, ma finalmente Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars è in dirittura d'arrivo. Konami ha annunciato che la raccolta sarà disponibile a partire dal 6 marzo 2025.

Inoltre, sono state annunciate le versioni native per PS5 e Xbox Series X|S, che si aggiungono a quelle già confermate in precedenza, ovvero PC (Steam), Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. Tutte queste novità sono state accompagnate da un nuovo trailer, che trovate nel player sottostante.