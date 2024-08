Star Wars Outlaws è ottimo su PS5 e Xbox Series X|S per Digital Foundry, al netto di qualche problema

In generale, i tech enthusiast affermano che graficamente il gioco rivaleggia con Avatar: Frontiers of Pandora, che ricordiamo è sempre un gioco Ubisoft realizzato con Snowdrop Engine, con ogni ambiente aperto splendidamente realizzato sotto il profilo tecnico, effettistica di alto livello e modelli poligonali dei personaggi convincenti. Su console inoltre troviamo anche il ray tracing attivo con ogni modalità grafica, anche su Xbox Series S.

Le modalità grafiche su PS5, Xbox Series X e S

A proposito di modalità grafiche, il gioco ne propone tre su PS5 e Xbox Series X, ovvero Qualità a 30 fps, quella Qualità a 40 fps (solo per schermi a 120Hz) e quella Performance a 60 fps, tutte con risoluzioni variabili che paratono da un minimo di 720p a un massimo di 1620p, che tramite FSR vengono upscalate arrivando tra i 1440p e il 4K. Ciò comporta degli inevitabili artefatti visivi causati da questa tecnologia, che comunque non impattano in maniera eccessiva sul risultato finale.

La modalità Qualità non mostra incertezze dal punto di vista del framerate se non in alcune sporadiche occasione e inoltre offre una qualità maggiore in termini di densità della vegetazione e draw distance. La modalità Performance offre i 60 fps, ma il calo di risoluzione è sensibile e purtroppo il framerate non è stabile, arrivando intorno ai 50 fps in città e nelle zone all'aperto in generale, con i cali che vengono attenuati dal VRR, se attivabile. Infine, il preset Qualità a 40 fps rappresenta, a parere di Digital Foundry, un compromesso perfetto tra qualità visiva e performance, sempre a patto di avere un pannello compatibile.

Su Xbox Series S, invece, è disponibile un unico preset a 30 fps e con una risoluzione nativa che oscilla tra i 720p e i 1080p e con gli stessi parametri grafici delle modalità Performance delle altre due console. Insomma, a prescindere dalla console qualche compromesso è purtroppo necessario.

Vi ricordiamo che Star Wars Outlaws sarà disponibile dal 30 agosto. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione.