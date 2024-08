Amazon Prime Gaming regala tre giochi de Il Signore degli Anelli a tutti gli abbonati

Nello specifico, parliamo di LEGO Il Signore degli Anelli e La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor , che potrete riscattare tramite un codice per lo store di GOG. In aggiunta c'è La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra che da ora è disponibile per gli abbonati tramite il servizio di cloud gaming Amazon Luna.

Come riscattare i nuovi regali di Prime Gaming

Per quanto riguarda LEGO Il Signore e La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor, per riscattarli vi basta raggiungere questo link, eseguire l'accesso con il vostro account Amazon e ottenere il codice promozionale. Una volta fattto, non vi resta che aprire il client di GOG e riscattare i giochi usando i codici ottenuti in precedenza.

Un combattimento in LEGO IL Signore degli Anelli

Invece, nel caso di La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra vi basta raggiungere la pagina dedicata di Amazon Luna a questo indirizzo e fare clicca su "gioca" per avviare subito il titolo, senza bisogno di riscattare alcun codice o scaricare file di qualsiasi tipo.

Vi ricordiamo inoltre che ad agosto Prime Gaming offre tanti giochi in regalo, tra cui Deus Ex, Baldur's Gate e Tomb Raider.